Родившая месяц назад звезда «Универа» раскрыла набранный за беременность вес

Родившая почти месяц назад звезда «Универа», актриса Мария Кожевникова раскрыла набранный за беременность вес. Об этом она написала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Многие спрашивают про вес, как я так хорошо выгляжу, и про то, как же мне удалось... Не удалось! Все дети мне давались с непростой гормональной перестройкой. Меня, правда, это не пугает и, как видите, не останавливает. Хотя очень сложно возвращаться к себе», — написала артистка.

По словам Кожевниковой, за первую и четвертую беременность она набрала по 30 килограммов, за вторую — 45 килограммов, за третью — 27 килограммов. Она отметила, что скрывать лишний вес ей помогают правильно подобранные вещи. «Если ставить себе цель и правильно, без насилия, идти к ней, результат обязательно будет. Только прошу, не измывайтесь над собой всякими диетами и оземпиками», — посоветовала актриса.

Из открытых источников известно, что знаменитость воспитывает четырех детей: девятилетнего Ивана, восьмилетнего Максима, шестилетнего Василия и младшего сына, чье имя она пока не раскрывала. В среду, 25 октября, младенцу исполнится месяц.