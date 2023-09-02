Звезда «Универа» призналась в тяжелом восстановлении после родов

В тяжелом восстановлении фигуры после родов призналась в интервью «Аргументам и фактам» звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова.

Известная по роли студентки Аллы Гришко знаменитость и ее супруг, бизнесмен Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. На днях стало известно, что чета ждет четвертого ребенка.

Кожевникова рассказала, что всю жизнь испытывает проблемы с весом, то резко худея, то поправляясь. Удержать вес ей очень сложно, несмотря на спортивное прошлое (в 2006-м получила звание мастера спорта РФ по художественной гимнастике).

Особые трудности актриса испытывала, пытаясь привести тело в форму после родов. В каждую беременность она поправлялась примерно на 50 килограммов. «Я прошла долгий путь, когда сбрасывала вес со 100 до 54-55 килограммов. Трижды», — заявила она и призналась, что однажды ее показатели даже были близки к сахарному диабету.

«Как правило, если вы что-то исключаете, мучаете себя физическими нагрузками, на какое-то время это действительно дает результат. Но потом вы либо приходите к исходным данным, либо еще больше набираете», — отметила Кожевникова.

По словам актрисы, трижды похудеть после родов ей помогал строгий контроль специалистов. Она разработала свою методику похудения без насилия над организмом, поэтому о восстановлении после четвертых родов не переживает.

В будущем Кожевникова планирует поделиться своей методикой и с другими роженицами, чтобы те могли приходить в форму без больших денежных вложений.