Родившая четвертого ребенка звезда «Универа» покинула Россию вместе с детьми

Известная российская актриса, звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова покинула Россию вместе с детьми, сообщает KP.RU. Известно, что совсем недавно артистка родила четвертого ребенка.

По данным источника, Кожевникова отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы «продлить лето и получить витамин Д». Старшие дети, по ее словам, будут развлекаться на отдыхе в футбольном лагере.

Ранее Кожевникова призналась, что за первую и четвертую беременность набрала по 30 килограммов, за вторую — 45 килограммов, за третью — 27 килограммов.