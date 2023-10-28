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22:35, 28 октября 2023
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Родившая четвертого ребенка звезда «Универа» покинула Россию вместе с детьми

Родившая четвертого ребенка звезда «Универа» покинула Россию вместе с детьми

© Фото: @mkozhevnikova

Известная российская актриса, звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова покинула Россию вместе с детьми, сообщает KP.RU. Известно, что совсем недавно артистка родила четвертого ребенка.

По данным источника, Кожевникова отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы «продлить лето и получить витамин Д». Старшие дети, по ее словам, будут развлекаться на отдыхе в футбольном лагере.

Ранее Кожевникова призналась, что за первую и четвертую беременность набрала по 30 килограммов, за вторую — 45 килограммов, за третью — 27 килограммов.

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