21:00, 14 ноября 2023
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Поразила фигурой. Звезда «Универа» показала рельефный пресс
© Кадр: Telegram-канал Rudovanata
Поразила россиян точеной фигурой. Звезда «Универа» Наталья Рудова показала рельефный пресс, опубликовав видео в личном Telegram-канале.
В ролике актриса позирует перед зеркалом в спальне. Чтобы продемонстрировать фигуру, она надела короткие топ и шорты оливкового оттенка.
«Ты выглядишь просто шикарно», «Отличная фигура», «Красивая фигура — это тяжелый труд, вы большая молодец. Вы для меня пример для подражания», «Завидная невеста», «Очень в хорошей форме», — написали поклонники.
Ранее звезда «Универа» раздразнила поклонников.