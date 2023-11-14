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21:00, 14 ноября 2023
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Поразила фигурой. Звезда «Универа» показала рельефный пресс

Поразила фигурой. Звезда «Универа» показала рельефный пресс

© Кадр: Telegram-канал Rudovanata

Поразила россиян точеной фигурой. Звезда «Универа» Наталья Рудова показала рельефный пресс, опубликовав видео в личном Telegram-канале.

В ролике актриса позирует перед зеркалом в спальне. Чтобы продемонстрировать фигуру, она надела короткие топ и шорты оливкового оттенка.

«Ты выглядишь просто шикарно», «Отличная фигура», «Красивая фигура — это тяжелый труд, вы большая молодец. Вы для меня пример для подражания», «Завидная невеста», «Очень в хорошей форме», — написали поклонники.

Ранее звезда «Универа» раздразнила поклонников.

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