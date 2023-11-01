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13:30, 01 ноября 2023
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«Классная попка!» Звезда «Универа» раздразнила поклонников

«Классная попка!» Звезда «Универа» раздразнила поклонников

© Кадр: Telegram-канал Rudovanata

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова раздразнила поклонников, опубликовав откровенные кадры в личном Telegram-канале.

Знаменитость позировала перед зеркалом в лифте, надев латексный костюм и длинные сапоги черного цвета. Волосы она оставила распущенными, а губы накрасила красной помадой.

«Костюм — класс», «Как всегда, красивая», «Классная попка», «Красивый костюм женщины-кошки», «Вау, какая», — написали поклонники.

Ранее ноги 40-летней звезды «Универа» восхитили пользователей сети.

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