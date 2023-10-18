Звезда телешоу рассказала об ужасах жизни с родной матерью

Об ужасах жизни с родной матерью рассказала двукратная победительница телешоу «Ты супер!», певица Диана Анкудинова. 20-летнюю звезду цитирует «СтарХит».

«Первые три года жизни я провела в неблагополучной семье. Это было тяжело как физически, так и морально. Были побои, голод очень долгое время. Все, что я ела — это селедка. Помню, как меня били головой об стенку, топили в ванной, помню, как какие-то люди устраивали в нашей квартирке вечеринки…» — рассказала Анкудинова.

Девушка жила с матерью, своего отца она не знала. От страшной жизни ее спасла соседка: однажды увидев открытую дверь в квартиру и услышав плач ребенка, женщина вызвала соцработников. Сотрудники органов опеки забрали девочку в детский дом.

«Мама пыталась что-то доказывать, говорила, что не отдаст меня. Но она не судилась», — отметила артистка.

Через некоторое время Анкудинову удочерила работавшая массажисткой женщина. Сегодня приемная мать занимается ее продюсированием.