Звезда «Склифосовского» тайно вышла замуж. Кто избранник?

Звезда сериала «Склифосовский», актриса Мария Куликова тайно вышла замуж. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail.ru».

Артистка призналась, что после развода с экс-супругом не рассчитывала на успехи на личном фронте. «А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — поделилась Куликова.

Звезда отметила, что ее отношения с новым избранником длятся больше девяти лет. При этом она не стала раскрывать личность супруга.

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