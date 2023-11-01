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19:30, 01 ноября 2023
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Звезда «Склифосовского» тайно вышла замуж. Кто избранник?

Звезда «Склифосовского» тайно вышла замуж. Кто избранник?

© Фото: Ника Сергеева / Wikimedia Commons

Звезда сериала «Склифосовский», актриса Мария Куликова тайно вышла замуж. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail.ru».

Артистка призналась, что после развода с экс-супругом не рассчитывала на успехи на личном фронте. «А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — поделилась Куликова.

Звезда отметила, что ее отношения с новым избранником длятся больше девяти лет. При этом она не стала раскрывать личность супруга.

Ранее певица Полина Гагарина вышла в свет с новым избранником и заинтересовала поклонников.

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