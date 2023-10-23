Звезда «Склифосовского» рассказала про роман со своим студентом

Истрию отношений с молодым мужем и своим экс-студентом рассказала в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» звезда сериала «Склифосовский», актриса Евгения Дмитриева. Известно, что супруг младше артистки на 19 лет.

По словам Дмитриевой, она преподавала актерское мастерство у своего будущего мужа Владимира Киммельмана. Однажды он позвонил артистке и сообщил, что у него возникли проблемы с подготовкой к экзамену. После этого звонка между ними начали развиваться романические отношения, которые они тщательно скрывали.

На данный момент Киммельман и Дмитриева состоят в официальном браке уже 10 лет. Они воспитывают двоих детей — сына Марка и дочь Марусю.

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