Звезда сериала «Ранетки» покинула Россию. Куда она уехала?

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина покинула Россию. О своем местонахождении актриса рассказала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Хочу признаться в любви, в своей безусловной любви солнцу. После последнего поста все хором написали, что пора отдохнуть немного, и я решила не сопротивляться!» — сообщила знаменитость в своем блоге.

Артистка уточнила, что вместе с дочерью отправилась в отпуск в Стамбул, проиллюстрировав публикацию снимками с набережной Босфора.

Ранее известный футболист переехал из России в другую страну.