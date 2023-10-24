Уехавший в США звезда сериала «Кухня» вернулся в Россию на заработки

Известный российский актер, звезда сериала «Кухня» Андрей Бурковский вернулся из США в Россию на заработки. По данным KP.RU, артист покинул страну год назад, но решил вернуться ради участия в съемках третьего сезона сериала «Медиатор».

Бурковскому вновь досталась главная роль. Помимо этого, актер все еще числится в труппе МХТ имени А.П. Чехова, однако известно, его роли в постановках на данный момент отданы другим актерам труппы.

Ранее сообщалось, что без детей улетел из России в Китай певец Филипп Киркоров. О цели своей поездки он не рассказал.