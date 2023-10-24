10:45, 24 октября 2023
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Уехавший в США звезда сериала «Кухня» вернулся в Россию на заработки
© Кадр: сериал «За час до рассвета»
Известный российский актер, звезда сериала «Кухня» Андрей Бурковский вернулся из США в Россию на заработки. По данным KP.RU, артист покинул страну год назад, но решил вернуться ради участия в съемках третьего сезона сериала «Медиатор».
Бурковскому вновь досталась главная роль. Помимо этого, актер все еще числится в труппе МХТ имени А.П. Чехова, однако известно, его роли в постановках на данный момент отданы другим актерам труппы.
Ранее сообщалось, что без детей улетел из России в Китай певец Филипп Киркоров. О цели своей поездки он не рассказал.