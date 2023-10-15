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02:00, 15 октября 2023
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Разведенный звезда «Реальных пацанов» снова станет отцом

Разведенный звезда «Реальных пацанов» снова станет отцом
© Фото: страница Владимира Селиванова во ВКонтакте

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, в мае объявивший о разводе со своей женой Викторией, с которой он прожил в браке пять лет, вскоре снова станет отцом. По данным Super.ru, новая возлюбленная актера — блогер-миллионник Александра Калмыкова — находится в ожидании ребенка.

Издание сообщает, что сейчас возлюбленные находятся на отдыхе в Турции, где Калмыкову увидели в купальнике с округлившимся животом.

Известно, что у Селиванова и Калмыковой уже есть дети от предыдущих браков. Они также находятся на отдыхе в Турции.

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