Разведенный звезда «Реальных пацанов» снова станет отцом

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, в мае объявивший о разводе со своей женой Викторией, с которой он прожил в браке пять лет, вскоре снова станет отцом. По данным Super.ru, новая возлюбленная актера — блогер-миллионник Александра Калмыкова — находится в ожидании ребенка.

Издание сообщает, что сейчас возлюбленные находятся на отдыхе в Турции, где Калмыкову увидели в купальнике с округлившимся животом.

Известно, что у Селиванова и Калмыковой уже есть дети от предыдущих браков. Они также находятся на отдыхе в Турции.