Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж. Кто избранник?

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер вышла замуж. Кто стал ее избранником?

Бербер узаконила отношения с актером Максимом Белбородовым. Он поделился свадебным фото в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Для церемонии звездная чета выбрала скромные наряды — жених надел серый джемпер, невеста остановила свой выбор на белом удлиненном свитере и дополнила образ фатой.

«Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала "да"», — прокомментировала Бербер.

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