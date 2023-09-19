Звезда «Папиных дочек» рассказала о «ссорах» с Москвой

О «ссорах» с Москвой рассказала в интервью изданию «Москвич Mag» звезда сериала «Папины дочки», актриса Мирослава Карпович. В российскую столицу она с семьей переехала в возрасте шести лет.

Когда будущая актриса впервые вышла из поезда на Курском вокзале, ее внимание привлек деревянный прилавок со слоеными язычками. Кондитерские изделия стоимостью 2 рубля 50 копеек за штуку показались ей тогда деликатесом, родители купили ей одну слойку.

«Москву приехала покорять?» — спросила у девочки продавщица. «Да!» — уверенно ответила та.

С тех пор Карпович считает Москву своим городом. «Мы и ругались с Москвой, и мирились, но жить мы друг без друга не можем. Куда бы я ни улетала, проходит немного времени — и меня снова тянет обратно», — рассказала актриса.

Москва, по ее описанию — город живой и энергичный, изматывающий, но в то же время наполняющий, наказывающий, но и дающий уроки.

«Если вы с Москвой научитесь жить в союзе, то вы всем сердцем ощутите, что это тот самый ваш лучший город Земли», — заявила Карпович.