Звезда «Папиных дочек» устроила личную жизнь после развода. Кто ее избранник?

Звезда ситкома «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова устроила личную жизнь после развода. Кто ее новый избранник, выяснили корреспонденты The Voice.

Издание опубликовало кадры, на которых актриса держится за руки с новым возлюбленным на премьере сериала «Волшебный участок». По данным The Voice, спутник Мельниковой — 33-летний актер Роман Набатов.

В 2013 году Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом). В 2021 году звездная чета объявила о разводе. У Смольянинова и Мельниковой есть двое общих сыновей — восьмилетний Артур и четырехлетний Марк.

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