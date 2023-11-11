Не узнать! Звезда «Отчаянных домохозяек» кардинально сменила имидж в 48 лет

Ее не узнать! Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», актриса Ева Лонгория кардинально сменила имидж в 48 лет. Она отстригла каре и поделилась фотографией с новой стрижкой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке Лонгория позирует в черных брюках, блестящем топе и черно-белом жакете. На руках она держит собаку. Волосы актрисы едва достигают плеч.

«Вам так идет!», «Выглядите шикарно», «Обворожительна», «Очень горячая девушка», — оценили новую прическу звезды поклонники в комментариях.

Ранее сменившая имидж экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова опубликовала снимки с новой стрижкой.