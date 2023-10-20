Звезда «Орла и решки» рассказала о потере ребенка из-за инфекции

О потере ребенка рассказала в шоу телеведущей Иды Галич «Есть вопросики» известная российская модель, телеведущая и звезда шоу «Орел и решка» Маша Миногарова. Она призналась, что во время беременности в 2022 году заразилась инфекционным заболеванием: сальмонеллезом.

По словам Миногаровой, она чувствовала себя очень плохо, но врачи смогли ее вылечить. При этом медики предупредили, что после перенесенной болезни, которая сильно повлияла на организм, ей не рекомендуется сохранять беременность.

Поскольку у Миногаровой ранее была удалена щитовидная железа, ей нельзя было делать медикаментозный аборт. Ей пришлось перенести тяжелую операцию, и после случившегося модель пока не хочет планировать новую беременность.