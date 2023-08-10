Звезда «Не родись красивой» поделилась способами поддержания фигуры в форме

Способами поддержания фигуры в форме поделилась в беседе с «Леди Mail.ru» звезда «Не родись красивой» и актриса Юлия Такшина. В сериале она исполняла роль секретарши Виктории Клочковой.

По словам знаменитости, из-за загруженного графика у нее нет времени на занятия спортом. Но, благодаря съемкам в кино, она сполна поддерживает физическую активность. Например, исполняя роль в одном из сериалов, Такшина и бегает, и дерется, и выполняет трюки.

В питании актриса не придерживается четких ограничений, но старается не есть после 18:00. Она отметила, что отказывается от приема пищи вечером, чтобы выспаться. В своей бьюти-рутине она пользуется уходовыми средствами, которые подобрала косметолог.