Люди
23:31, 17 августа 2023
1 мин.

Звезда КВН ответила на вопрос об эмиграции

Звезда КВН ответила на вопрос об эмиграции

© Фото: @natalymedvedeva

На вопрос об эмиграции ответила звезда проектов КВН и Comedy Woman, российская актриса Наталья Медведева. Она высказалась на эту тему в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Медведева отметила, что не хочет переезжать в другую страну, потому что ей нравится веселить зрителей на русском языке. «Или вы хотите, чтобы я уехала? Тогда уезжайте с моего эфира и ждите его где-нибудь в Германии», — пошутила она во время прямого эфира с поклонниками.

Медведева добавила, что, по ее мнению, большинство известных артистов остались в России.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.