Звезда КВН ответила на вопрос об эмиграции

На вопрос об эмиграции ответила звезда проектов КВН и Comedy Woman, российская актриса Наталья Медведева. Она высказалась на эту тему в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Медведева отметила, что не хочет переезжать в другую страну, потому что ей нравится веселить зрителей на русском языке. «Или вы хотите, чтобы я уехала? Тогда уезжайте с моего эфира и ждите его где-нибудь в Германии», — пошутила она во время прямого эфира с поклонниками.

Медведева добавила, что, по ее мнению, большинство известных артистов остались в России.