«Не хочется прощаться». Звезда сериала «Кухня» сделала откровенное признание

«Не хочется прощаться». Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сделала откровенное признание на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Актриса сообщила, что вскоре прилетит в Россию.

«Возможно, когда-нибудь мы вернемся сюда и будем рассказывать дочери, как она маленькая гуляла с нами по музеям, летала в моем животе в разные страны и родилась здесь — в Аргентине. На другом континенте. А пока пытаюсь запомнить все, что с нами происходило и происходит. Ведь скоро мы приедем домой и все останется в воспоминаниях», — написала артистка.

Кузьмина сравнила период жизни Буэнос-Айресе с книгой, читая которую пытаешься быстрее перевернуть страницы и узнать, что будет дальше, но в финале не хочется прощаться с этой историей и ее героями. По ее словам, так происходит в настоящее время.

Напомним, что артистка улетела на роды в Аргентину в начале сентября. 11 октября она второй раз стала матерью. На свет появилась девочка Мира-Мария.

Ранее актриса Кузьмина назвала важное условие своих третьих родов.