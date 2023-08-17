Звезда «Кадетства» показала на видео акробатический трюк в купальнике

На кадрах Захарова по просьбе дочери сделала «колесо» на пляже. Актриса с пятилетним ребенком отдыхают в Греции.

Подписчики знаменитости отметили, что она находится в отличной форме. «Какая вы стройная», «Просто огонь», «Точеная фигурка», — написали они.