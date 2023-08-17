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13:01, 17 августа 2023
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Звезда «Кадетства» показала на видео акробатический трюк в купальнике

Звезда «Кадетства» показала на видео акробатический трюк в купальнике

© Кадр: @lenazaharova57

Акробатический трюк в купальнике показала на видео звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах Захарова по просьбе дочери сделала «колесо» на пляже. Актриса с пятилетним ребенком отдыхают в Греции.

Подписчики знаменитости отметили, что она находится в отличной форме. «Какая вы стройная», «Просто огонь», «Точеная фигурка», — написали они.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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