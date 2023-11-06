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15:00, 06 ноября 2023
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«Улетели самым быстрым маршрутом». Звезда «Интернов» покинула Россию с ребенком

«Улетели самым быстрым маршрутом». Звезда «Интернов» покинула Россию с ребенком

© Фото: Unsplash

Звезда сериала «Интерны», актриса Кристина Асмус покинула Россию вместе с дочерью Анастасией. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса отправилась в Будапешт на съемки нового проекта. «Мы летели самым быстрым маршрутом — с одном пересадкой через Стамбул», — сообщила звезда подписчикам.

Асмус уточнила, что они с ребенком пробудут в Венгрии пару недель. Подробности о съемках звезда обещала раскрыть позже.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк улетела из России «на вторую родину».

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