«Улетели самым быстрым маршрутом». Звезда «Интернов» покинула Россию с ребенком

Звезда сериала «Интерны», актриса Кристина Асмус покинула Россию вместе с дочерью Анастасией. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса отправилась в Будапешт на съемки нового проекта. «Мы летели самым быстрым маршрутом — с одном пересадкой через Стамбул», — сообщила звезда подписчикам.

Асмус уточнила, что они с ребенком пробудут в Венгрии пару недель. Подробности о съемках звезда обещала раскрыть позже.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк улетела из России «на вторую родину».