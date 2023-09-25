Звезда группы «Ранетки» купила четырехкомнатную квартиру в Москве

Российская певица и актриса Женя Огурцова купила четырехкомнатную квартиру в Москве. О приобретении недвижимости бывшая участница группы «Ранетки» рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В кадре артистка вместе с мужем Николаем Осиповым демонстрирует ключи и документы от нового жилья. «Квартира наша. Теперь можно поздравить официально! Сегодня мы получили ключи от нашей четырехкомнатной квартиры! Ура! Ура! Ура!» — подписала публикацию Огурцова.

Звезда «Ранеток» уточнила, что еще предстоит устранить недочеты, которые выявил специалист при осмотре квартиры.