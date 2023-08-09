Звезда «Γaрдемaринoв» призналась в страхе закрытой двери в туалет

Свой самый главный страх назвала в личном блоге в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская актриса, звезда фильма «Гардемарины» 2023 года выпуска Ника Здорик. Она призналась, что с детства боится застрять в туалете, из-за чего никогда не закрывает за собой дверь.

Артистка пояснила, что страх пришел к ней из детства, когда она закрылась в туалете и не смогла самостоятельно открыть дверь. В тот момент дома никого не было, и Здорик просидела так около часа, пока не вернулся ее дедушка и не помог ей выбраться.

«Я до сих пор никогда не закрываюсь. Прям трясти начинает. Жесть! Оказывается, у многих такой же страх», — поделилась она.