Жилье за десятки миллионов рублей в Москве. Что скрывает переехавшая в Израиль звезда «Фабрики звезд»?

Что скрывает переехавшая в Израиль звезда «Фабрики звезд» Саша Савельева? Telegram-канал Shot выяснил, что у певицы есть несколько квартир в Москве. Стоимость недвижимости оценивается в десятки миллионов рублей, однако продавать ее знаменитость не планирует.

Так, у исполнительницы в собственности есть 110-метровая трехкомнатная квартира на улице Твардовского на северо-западе столицы, которая оценивается в 50 миллионов рублей.

Кроме того, бывшая солистка «Фабрики» прописана в 60-метровой «двушке» родителей в районе Строгино на Таллинской улице. Стоимость подобного жилья на сегодняшний день начинается от 17 миллионов рублей, пишет Shot.

Ранее сообщалось, что уехавший из России певец Noize MC (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) продолжает зарабатывать на своей квартире в Москве.