Звезда «Дома-2» попала в реанимацию с сердечным приступом

Звезда телешоу «Дом-2» Анна Брянская попала в реанимацию. Фото из больницы она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Брянская рассказала подписчикам, что вызвала скорую помощь после приступа аллергии. Врачи сделали звезде укол, после которого у нее начались перебои в работе сердца.

«Я упала, сознание стало отключаться. Вошла в карету скорой на своих ногах, а в итоге оказалась в реанимации… Врачи реанимации офигели, увидев меня, молодую девушку, с сердечным приступом», — поделилась блогер.

Брянская провела в реанимации двое суток. Звезду должны перевести в отделение кардиологии, однако она сообщила, что намерена написать отказ от лечения. «Дома я быстрее приду в себя», — пояснила она.