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15:30, 11 ноября 2023
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Зверев раскрыл причину приезда Пугачевой в Россию. К чему на самом деле готовиться популярная певица?

Зверев раскрыл причину приезда Пугачевой в Россию. К чему на самом деле готовиться популярная певица?
© Фото: Serge Serebro

Друг певицы Аллы Пугачевой звездный стилист Сергей Зверев раскрыл причину ее приезда в Россию. В беседе с MK.RU знаменитость рассказала, к чему готовиться артистка на самом деле.

Зверев высказал рассказал, что Пугачева приезжала на родину, чтобы подготовиться к масштабному выступлению. Алла готовится к юбилейному нереальному концерту, я думаю. Она любит удивлять. И, думаю, сделает это еще не раз», — уверен стилист.

Ранее стало также известно, что после приезда в Россию, Пугачева успела записать мини-альбом.

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