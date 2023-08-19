Золотистая змея напугала москвичей и попала на видео

Жителей жилого комплекса в районе станции метро «Шаболовская» практически в центре Москвы напугала золотистая змея. Очевидцы сняли ее на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.

Полуметровая змея ползала прямо по дверям, стенам и во дворе у жилого дома. Местные жители предполагают, что она уползла от хозяев, однако на данный момент ее никто не разыскивал. На место вызвали специалистов, которые заберут необычного питомца до установления его хозяев.

Под присмотром экспертов змея больше никого не напугает и сама будет в безопасности.