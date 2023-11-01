Требовательная Zivert. Раскрыт секрет концертного райдера звезды

Подробности своего концертного райдера раскрыла РИА Новостям певица Zivert. Она заявила о своей требовательности к технике и в то же время скромных бытовых запросах.

«Конечно, мы с командой очень требовательны к техническому райдеру. Хорошие звук и свет на площадке — это просто "маст"! По-другому никак. Что касается бытового райдера, то он, как мне кажется, очень скромный и базовый», — сказала артистка.

Zivert уточнила, что в ее гримерке обязательно должно быть зеркало в пол, так как она часто переодевается во время концертов. При этом в заявленном своей командой списке продуктов она не видит ничего сверхъестественного.

«Нужна вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Ну и еда для моих музыкантов», — уточнила она.

Ранее были раскрыты подробности райдера певицы Юлии Ковальчук.