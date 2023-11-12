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12:30, 12 ноября 2023
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Польза для всего организма! Какой зимний продукт советует есть Роспотребнадзор?

Польза для всего организма! Какой зимний продукт советует есть Роспотребнадзор?

© Фото: Unsplash

Специалисты Роспотребнадзора советуют есть квашеную капусту. По их словам, этот зимний продукт способен принести пользу всему организму.

Эксперты пояснили, что сахар в квашеной капусте перерабатывается в молочную кислоту, которая ускоряет усвоение пищевых веществ, а также препятствует распространению болезнетворных микробов в организме.

Кроме того, квашеная капуста оказывает благотворное влияние на состояние сосудов, снижая уровень «плохого холестерина». Продукт богат витамином А, кальцием, марганцем и калием.

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