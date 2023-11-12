Польза для всего организма! Какой зимний продукт советует есть Роспотребнадзор?

Специалисты Роспотребнадзора советуют есть квашеную капусту. По их словам, этот зимний продукт способен принести пользу всему организму.

Эксперты пояснили, что сахар в квашеной капусте перерабатывается в молочную кислоту, которая ускоряет усвоение пищевых веществ, а также препятствует распространению болезнетворных микробов в организме.

Кроме того, квашеная капуста оказывает благотворное влияние на состояние сосудов, снижая уровень «плохого холестерина». Продукт богат витамином А, кальцием, марганцем и калием.