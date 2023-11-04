Зима близко! Когда холода вернутся в Москву?

Зима близко! О том, когда холода вернутся в Москву, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Воздушные массы с юго-запада и запада сменят теплые потоки после выходных. К концу следующей недели температура опустится до плюс одного градуса. Среднесуточная температура составит 2-3 градуса.

«10-12 ноября приближение к нормальной погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на два градуса. Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры минус 1 — плюс 4, днем плюс 1 — плюс 6», — рассказал синоптик.

Ранее метеорологи пообещали «сумасшедшую» погоду в столице.