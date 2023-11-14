Можно было спасти? Шокирующие подробности о последних часах жизни Градского

Шокирующие подробности о последних часах жизни музыканта Александра Градского в эфире Первого канала раскрыл его сын Даниил Градский. Его слова приводит издание «СтарХит».

Градский-младший рассказал, что когда у отца случился инсульт и его отправили в реанимацию, врачи попросили срочно привезти все результаты предыдущих обследований, однако сделать это не удалось из-за жены артиста, Марины Коташенко.

«Нам сказали привезти все исследования из Лапино, мы поехали в студию, хотели зайти, а сиделка сказала: "Марина, жена, сказала никому не открывать". В тот момент было очень важно найти документы и поскорее привезти их в больницу. Возможно, это спасло бы ему (Александру Градскому прим. Moslenta.online) жизнь», — предположил Даниил Градский.

Он также рассказал, что на скорой артиста забрали слишком поздно — в больницу он попал только через шесть-восемь часов после инсульта. Это также повлияло на состояние исполнителя, так как время для его спасения было потеряно. Градский-младший уверен, что если бы медиков вызвали сразу, отца удалось бы спасти.

Ранее сообщалось, что наследство Александра Градского поделили в суде.