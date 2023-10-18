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10:45, 18 октября 2023
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«Животик уже приличный»: у Ксении Собчак заподозрили беременность

«Животик уже приличный»: у Ксении Собчак заподозрили беременность

© Кадр: @xenia_sobchak

У журналистки и телеведущей Ксении Собчак заподозрили беременность. Обсуждения появились в комментариях под видео, которое она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике знаменитость танцует в платье с леопардовым принтом, черном пиджаке с удлиненными рукавами и ботинках на шпильках.

«Ну, сейчас точно беременна», «Показалось или там животик?», «Вы были правы: беременная», «Мне одной показалось, что есть округлившийся живот?», «Оригинальный способ показать беременность. Мне кажется, очевидно», «Живот Ксении Анатольевны странный предмет! Он как бы есть, но его сразу нет», «Животик уже приличный», — написали пользователи сети.

Некоторые россияне предположили, что журналистка намеренно создает интригу. По словам одного из граждан, это способ привлечь внимание общественности, чтобы «оставаться на плаву».

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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