18:01, 05 августа 2023
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Жительницы Москвы заявили о тратах более 70 тысяч рублей в месяц на красоту
© Фото: Unsplash
Жительницы Москвы в уличном опросе признались в тратах более 70 тысяч рублей ежемесячно для поддержания красоты. Видео опубликовали в Telegram-канале «Бушующий мир».
Горожанки называли разные суммы — 70-80 тысяч, 100 тысяч и больше, и даже 250 тысяч рублей в месяц.
В траты, по их словам, входит оплата такси, спортивных занятий, косметики, различный развивающих личность тренингов, услуги парикмахера и прочие «базовые вещи». Кроме того, в указанные суммы входит маникюр, педикюр и одежда.