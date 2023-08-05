Жительницы Москвы заявили о тратах более 70 тысяч рублей в месяц на красоту

Горожанки называли разные суммы — 70-80 тысяч, 100 тысяч и больше, и даже 250 тысяч рублей в месяц.

В траты, по их словам, входит оплата такси, спортивных занятий, косметики, различный развивающих личность тренингов, услуги парикмахера и прочие «базовые вещи». Кроме того, в указанные суммы входит маникюр, педикюр и одежда.