Жительницу Подмосковья дважды обманули при ремонте холодильника

Ремонт холодильника обошлась жительнице Подмосковья более, чем в 15 тысяч рублей, но в итоге устройство так и не начало работать корректно. О столкновении с мошенниками россиянка рассказала в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

По словам женщины, ее уже дважды обманули при починке холодильника. После первой раза холодильник не отключался, и верхняя его камера не морозила. Тогда россиянка решила позвонить по указанному на квитанции номеру, но он оказался нерабочий.

Спустя некоторое время ей пришлось вновь вызывать рабочего. На этот раз за ремонт назвали сумму в 23 тысячи, но взяли только 15, сославшись на скидки. Женщина оплатила услуги работника, но в итоге неполадки так и не были устранены.

Вновь позвонив по номеру из квитанции, женщине сообщили, что он принадлежит восьмилетнему мальчику.

«Было очень жарко. У меня сердце не выдерживало, еле ходила. Человек все видел! В итоге и холодильник не работает, и номер опять фиктивный», — пояснила автор топика.

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на ситуацию. Некоторые указали, что женщина сама виновата, заплатив аферистам. Другие же пожалели ее.

«За 23 тысячи можно купить новый», «Отдали свои деньги не думая, а теперь ноете», «Идете в известные магазины электроники, оформляете рассрочку и у вас новый холодильник», «Это их работа — обманывать так. Кто ведется, сам виноват», — прокомментировали юзеры.