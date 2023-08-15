Жители Москвы определили идеальный подарок

Идеальный подарок определили жители Москвы в опросе аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research, результаты которого оказались в распоряжении «Мосленты.Онлайн». Самым желанным сюрпризом по результатам исследования оказалась косметика и парфюмерия (18 процентов проголосовавших).

На втором месте были названы деньги (16 процентов), цветы и аксессуары (по 12 процентов каждый вариант).

При этом почти каждый десятый участник опроса отметил, что чаще всего в подарок получает какие-то банальные или бесполезные вещи, вроде носков, геля для душа или статуэток.

Кроме того, исследование показало, что большинство москвичей готовы заложить на подарок близкому человеку до 20 тысяч рублей (23 процентов респондентов). Еще 21 процент располагают суммой до пяти тысяч рублей, а 12 процентов — до двух тысяч.