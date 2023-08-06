Люди
02:01, 06 августа 2023
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Жителей Подмосковья возмутила реакция полиции на распивающих алкоголь

Жителей Подмосковья возмутила реакция полиции на распивающих алкоголь

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Трое полицейских прошли мимо пьяных людей на детской площадке в подмосковном Железнодорожном и возмутили горожан. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «ЖелДор 18+ / Железнодорожный».

«На часах 4:30, пьянота пляшет под громкую музыку, курит и распивает алкоголь на детской площадке, уверена, что разбудили не только нас», — подписала ролик автор.

Однако больше всего местную жительницу возмутила реакция правоохранителей, которые просто прошли мимо нарушающих закон людей.

«Если вы вызывали наряд, и они ничего не сделали, надо написать жалобу в вышестоящие органы. Работает очень хорошо. У нас также один раз было, только драка, приехали, посмотрели и уехали», «Только активная позиция граждан заставит органы работать», «Люди свадебный танец репетируют, а вы ругаетесь», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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