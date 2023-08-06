Жителей Подмосковья возмутила реакция полиции на распивающих алкоголь

Однако больше всего местную жительницу возмутила реакция правоохранителей, которые просто прошли мимо нарушающих закон людей.

«Если вы вызывали наряд, и они ничего не сделали, надо написать жалобу в вышестоящие органы. Работает очень хорошо. У нас также один раз было, только драка, приехали, посмотрели и уехали», «Только активная позиция граждан заставит органы работать», «Люди свадебный танец репетируют, а вы ругаетесь», — прокомментировали юзеры.