Жителей Подмосковья возмутила реакция полиции на распивающих алкоголь
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Трое полицейских прошли мимо пьяных людей на детской площадке в подмосковном Железнодорожном и возмутили горожан. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «ЖелДор 18+ / Железнодорожный».
«На часах 4:30, пьянота пляшет под громкую музыку, курит и распивает алкоголь на детской площадке, уверена, что разбудили не только нас», — подписала ролик автор.
Однако больше всего местную жительницу возмутила реакция правоохранителей, которые просто прошли мимо нарушающих закон людей.
«Если вы вызывали наряд, и они ничего не сделали, надо написать жалобу в вышестоящие органы. Работает очень хорошо. У нас также один раз было, только драка, приехали, посмотрели и уехали», «Только активная позиция граждан заставит органы работать», «Люди свадебный танец репетируют, а вы ругаетесь», — прокомментировали юзеры.