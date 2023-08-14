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23:31, 14 августа 2023
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Житель Подмосковья съел мухомор и попал в реанимацию с нарушением сознания

Житель Подмосковья съел мухомор и попал в реанимацию с нарушением сознания

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врачи подмосковной центральной городской больницы в Домодедово спасли мужчину, который решил съесть мухомор для получения галлюциногенного эффекта, говорится в Telegram-канале медучреждения.

В пресс-службе больницы рассказали, что после приема ядовитого гриба у молодого человека резко нарушилось сознание и появились признаки тяжелого отравления. Пострадавшего экстренно доставили в отделение реанимации, где ему провели интенсивное лечение.

Врачам удалось стабилизировать состояние мужчины. В настоящий момент он уже выписан из больницы.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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