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13:12, 14 сентября 2023
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Житель Москвы попал в больницу из-за укуса редкой змеи

Житель Москвы попал в больницу из-за укуса редкой змеи

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

28-летний мужчина попал в московскую больницу из-за укуса редкой змеи. Инцидент произошел на юго-западе города, сообщает в четверг, 14 сентября, «Московский комсомолец».

Змея разновидности филиппинская куфия укусила москвича в квартире на Южнобутовской улице. Как она там оказалась, неизвестно. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Согласно информации из открытых источников, куфии ядовиты, они относятся к подсемейству ямкоголовых семейства гадюковых. Яд куфий не представляет для человека смертельную опасность.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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