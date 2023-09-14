Житель Москвы попал в больницу из-за укуса редкой змеи

28-летний мужчина попал в московскую больницу из-за укуса редкой змеи. Инцидент произошел на юго-западе города, сообщает в четверг, 14 сентября, «Московский комсомолец».

Змея разновидности филиппинская куфия укусила москвича в квартире на Южнобутовской улице. Как она там оказалась, неизвестно. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Согласно информации из открытых источников, куфии ядовиты, они относятся к подсемейству ямкоголовых семейства гадюковых. Яд куфий не представляет для человека смертельную опасность.