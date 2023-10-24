Эндокринолог предупредила об опасности жиросжигателей для здоровья

Об опасности жиросжигателей для здоровья предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «Инвитро» Елена Прокопенко.

По словам специалиста, среди побочных эффектов бесконтрольного приема таких добавок выделяют раздражительность, бессонницу, повреждение почек и печени, нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

При этом чем больше веществ в составе БАДа, тем более непредсказуемой может быть реакция организма. Врач уточнила, что есть противопоказания для приема подобных добавок: это беременность, период лактации, детский и подростковый возраст, наличие заболеваний сердца, высокое давление, тревожные расстройства.

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