Секрет раскрыт! Топ способов избавиться от жира на животе составила Общественная служба новостей.

В первую очередь надо обратиться к врачу, чтобы исключить все эндокринные и другие заболевания. Для избавления от объема в области живота важны полноценный сон и физическая активность: аэробная нагрузка, плавание, йога, бег, велосипед или хотя бы длительные прогулки.

Из напитков в приоритете должны быть вода и зеленый чай, в котором содержатся помогающие сжигать жир катехины. Метаболизм реально ускорить с помощью питания. Например, организм расходует много энергии для переваривания и усвоения богатых белком продуктов, а лук, чеснок, острый перец, куркума, имбирь и горчица усиливают выделение пищеварительных соков и способствуют перевариванию. Блюда с клетчаткой также ускоряют обмен веществ.

Ранее врач назвала две важные ошибки худеющих.