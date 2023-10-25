40-летний актер Жидков собрался жениться на 23-летней ростовчанке

40-летний актер Иван Жидков собрался жениться на 23-летней возлюбленной Марии из Ростова-на-Дону. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Собираетесь жениться в третий раз?» — спросил Жидкова один из подписчиков. «Во второй», — поправил его актер.

Звезда фильмов «Черная молния» и «Нулевой километр» также высказался об общих детях с Марией. «Вы видите себя многодетным отцом?» — спросили его. «Высокая вероятность, что увижу», — ответил он.

У Жидкова уже есть двое детей — 14-летняя дочь Мария от брака с актрисой Татьяной Арнтгольц и шестилетний сын Степан от отношений с моделью Лилией Соловьевой.

С новой возлюбленной актер познакомился на съемках в Ростове-на-Дону, она работала в маникюрном салоне. Сейчас ростовчанка учится на актрису.

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