Стилисты дали женщинам старше 30 лет советы по выбору верхней одежды

Советы по выбору верхней одежды женщинам старше 30 лет дали стилисты портала «Я покупаю». Они перечислили скрывающие уникальность, портящие имидж и искажающие фигуру куртки и пуховики.

Специалисты отметили, что этой осенью в число главных трендов попали куртки-бомберы. Однако не каждый бомбер уместно будет смотреться на даме за 30. Стоит отказаться от вариантов с инфантильными нашивками, которые не выглядят стильно и снижают статусность образа.

«Если любите необычные куртки, присмотритесь к футбольным бомберам с лаконичными буквами или надписями и миксуйте их с трендовыми широкими джинсами, брюками или юбкой карго», — предложили стилисты.

Куртка с цветочным принтом по достижении женщиной определенного возраста начинает смотреться на ней нелепо, продолжили эксперты. Куртки в цветочек стоит выбирать подросткам или пенсионеркам, но никак не дамам среднего возраста. Им лучше присмотреться к моделям с геометричными узорами, анималистичными рисунками и растительными мотивами.

Прозрачная куртка-дождевик на взрослой женщине выглядит дешево и неряшливо, ее стоит заменить на кожаный тренч, защищающий от ветра и дождя не хуже.

По той же причине стоит оказаться от пуховика с некачественной фурнитурой в пользу более дорогой и добротной модели.

Бесформенный пуховик может превратить любую женщину в неряху, поэтому лучше присмотреться к вариантам с равномерным наполнением, продолжили эксперты.

«Хуже бесформенного пуховика может быть только гипероверсайз. Куртка, несоразмерная с пропорциями тела, превращает в гнома и заставляет выглядеть нелепо. Увлечение гиперобъемом можно простить подросткам, которые только в поисках своего стиля. Но в более осознанном возрасте мы точно не можем позволить какой-то куртке искажать нашу фигуру и выставлять нас в невыгодном свете», — заявили они.

Стилисты посоветовали выбирать умеренные оверсайз-модели, в которых фигура выглядит пропорционально.

«Удлинить силуэт и выглядеть женственно можно в длинном пуховике с поясом. Даже если это будет оверсайз», — добавили они.

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