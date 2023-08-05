Женщина устроила скандал с бразильцем в московском метро и попала на видео

Женщина не поверила, что у темнокожего мужчины может быть светлокожий ребенок и обвинила его в воровстве маленькой девочки. По данным издания, мужчина на видео — бразилец Алан, который 13 лет живет в столице и воспитывает со своей русской девушкой дочь.

Остальные пассажиры метро не поддержали женщину, так как оснований для паники, по их мнению, не было.