14:01, 05 августа 2023
1 мин.
Женщина устроила скандал с бразильцем в московском метро и попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Пассажирка московского метро устроила скандал с мужчиной из-за того, что у него с ребенком разный цвет кожи. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Женщина не поверила, что у темнокожего мужчины может быть светлокожий ребенок и обвинила его в воровстве маленькой девочки. По данным издания, мужчина на видео — бразилец Алан, который 13 лет живет в столице и воспитывает со своей русской девушкой дочь.
Остальные пассажиры метро не поддержали женщину, так как оснований для паники, по их мнению, не было.