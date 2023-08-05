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14:01, 05 августа 2023
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Женщина устроила скандал с бразильцем в московском метро и попала на видео

Женщина устроила скандал с бразильцем в московском метро и попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пассажирка московского метро устроила скандал с мужчиной из-за того, что у него с ребенком разный цвет кожи. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Женщина не поверила, что у темнокожего мужчины может быть светлокожий ребенок и обвинила его в воровстве маленькой девочки. По данным издания, мужчина на видео — бразилец Алан, который 13 лет живет в столице и воспитывает со своей русской девушкой дочь.

Остальные пассажиры метро не поддержали женщину, так как оснований для паники, по их мнению, не было.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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