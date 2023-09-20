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14:48, 20 сентября 2023
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Женщина устроила дебош на рейсе Москва — Анталья и попала на видео

Женщина устроила дебош на рейсе Москва — Анталья и попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пассажирка рейса Москва — Анталья устроила пьяный дебош на борту и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Пилот отказал женщине в полете, затем ее попросили выйти из авиалайнера. Стало известно, что хулиганка — 53-летняя жительница Москвы. На кадрах россиянка выражает несогласие с предписанием покинуть борт и начинает громко кричать.

После скандала ее доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево. В отношении пассажирки был составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщает источник.

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