Женщина устроила дебош на рейсе Москва — Анталья и попала на видео

Пассажирка рейса Москва — Анталья устроила пьяный дебош на борту и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Пилот отказал женщине в полете, затем ее попросили выйти из авиалайнера. Стало известно, что хулиганка — 53-летняя жительница Москвы. На кадрах россиянка выражает несогласие с предписанием покинуть борт и начинает громко кричать.

После скандала ее доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево. В отношении пассажирки был составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщает источник.