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17:31, 22 августа 2023
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Женщина пыталась пронести наркотики в подмосковный госпиталь

Женщина пыталась пронести наркотики в подмосковный госпиталь

© Фото: Miguel Ausejo / Unsplash

Женщина пыталась пронести наркотики в Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского в подмосковном Красногорске, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, 21-летнюю посетительницу задержала охрана на контрольно-пропускном пункте медучреждения. Выяснилось, что женщина хотела пронести пациенту 0,3 грамма порошкообразного вещества. Однако личность адресата «передачка» задержанная раскрыть отказалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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