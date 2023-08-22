Женщина пыталась пронести наркотики в подмосковный госпиталь

Женщина пыталась пронести наркотики в Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского в подмосковном Красногорске, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, 21-летнюю посетительницу задержала охрана на контрольно-пропускном пункте медучреждения. Выяснилось, что женщина хотела пронести пациенту 0,3 грамма порошкообразного вещества. Однако личность адресата «передачка» задержанная раскрыть отказалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.