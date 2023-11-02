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09:30, 02 ноября 2023
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Поверила в нищего! Поргина сама женила на себе Караченцова

Поверила в нищего! Поргина сама женила на себе Караченцова

© Кадр: фильм «Человек с бульвара Капуцинов»

Подробности отношений с актером Николаем Караченцовым раскрыла в интервью интернет-изданию «Мослента» его вдова, актриса Людмила Поргина.

«Вдруг я встретила Коленьку, свою мечту. Я сама его выбрала и женила на себе!» — заявила она.

Поргина рассказала, что мечтала о такой же большой любви, какая была у ее родителей. В молодости у нее было много поклонников, но именно встреча с «нищим» Караченцовым помогла ей поверить, что мечты сбываются.

«"Доброжелатели" говорили: "Зачем он, нищий, тебе нужен?" На что я отвечала: "Он еще будет". И не ошиблась. Любовь к Коле согревала меня и сейчас согревает. Ради него я сделала бы все на свете. Я носила его на руках после катастрофы, и это не было для меня в тягость», — рассказала она.

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