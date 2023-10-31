Живот после родов. Жена комика Соболева показала честные фото

Честные фото показалав сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена комика Ильи Соболева Наталья.

«С загаром кожа стала вообще классной. Но здесь очень много еды, все включено, поэтому живот не уходит, к сожалению», — сказала она.

В ролике Соболева позирует перед зеркалом в ванной виллы на Мальдивах. Чтобы продемонстрировать фигуру после родов, она надела бикини с леопардовым принтом, а волосы спрятала под шапочкой для душа. Сына Наталья родила в апреле.

Ранее обсуждалось, что скрывала жена комика Соболева. Тогда она впервые показала свою фигуру после родов