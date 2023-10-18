Жена известного футболиста показала фигуру в стрингах

Откровенную фотографию опубликовала жена известного футболиста Федора Смолова, диджей и блогер Карина Истомина. Она показала свою фигуру подписчикам Telegram-канала.

На фото беременная Истомина изображена спиной к камере с руками на бедрах. На ней — комплект из короткого белого топа и трусов-стрингов.

«Как ни крути, шикарна», «Красиво и атмосферно», «Вы прекрасны», — восхитились комментаторы. Некоторые отметили, что и на поздних сроках беременности модель находится в хорошей форме.

Ранее беременная жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко раскрыла предполагаемую дату родов.