54-летняя жена Олега Газманова искупалась голой и попала на видео

54-летняя жена певца Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова искупалась в море голой и попала на видео. Ролик она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Сейчас провожу мой личный эксперимент по созданию рилс и привлечению внимания, реакций и хейтеров», — написала она. В видео знаменитость бежит по пляжу, раздеваясь на ходу, и нагая заходит в море.

«Больше страсти, Марина», «Что так далеко? Ничего не видно», «Красивая, слов нет. Но вызывающе», «Немного перчинки», «Супер», «Огонь», «Восхитительно», «Шикарно», «Красотка. Еще!», «Молодец. Умеет красиво бежать прямо в море», — написали поклонники.