Жена футболиста Тарасова рассекретила четвертую беременность

Четвертую беременность рассекретила жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко. Она оголила живот на фотосессии, кадрами спортсмен поделился в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звездная чета с тремя старшими детьми устроила совместную фотосессию. Костенко надела откровенное черное платье на завязках, оголив округлившийся живот. «На этом не останавливаемся. Команду мы все-таки соберем», — подписал пост Тарасов.

Футболист и модель воспитывают дочь пятилетнюю дочь Милану, трехлетнюю дочь Еву, а также сына Алексея, которому в октябре 2023 исполнится два года.